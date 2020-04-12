Южно-Сахалинск, , 04:51 — REGNUM Пожар произошел в жилом одноэтажном доме в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 12 апреля в одноэтажном жилом доме на улице Западной. К моменту прибытия пожарных к месту происшествия огнем была охвачена площадь 100 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар, в тушении огня принимали участие 14 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в квартире многоэтажного дома в Тбилиси произошел пожар. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.