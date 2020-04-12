Москва, , 04:19 — REGNUM Праздничные мероприятия на День космонавтики, в этом году из-за эпидемии COVID-19 пройдут удалённо. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», передает РИА Новости.

Сообщается, что праздничный концерт в Кремле перенесен на осень, а праздничные мероприятия будут транслироваться по сети.

«В рамках празднования Дня космонавтики запланирован ряд мероприятий, которые пройдут в онлайн-режиме из-за эпидемиологической ситуации в стране и мире», — сообщили в пресс-службе.

Как передавало 12 апреля ИА REGNUM, поздравления гражданам РФ с Днём космонавтики передали с МКС российские члены экипажа.

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