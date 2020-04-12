Богота, 12 апреля 2020, 04:03 — REGNUM Количество погибших от заболевания COVID-19 в Колумбии составило 100 человек. Об этом информирует Минздрав страны на своей странице в Twitter.
За прошедшие сутки министерство зафиксировало выздоровление 17 пациентов от COVID-19, при этом выявлено 236 новых случаев заболевания и 20 летальных случаев.
Как передавало 7 апреля ИА REGNUM, власти Колумбии направило просьбу в НАТО оказать помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19
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