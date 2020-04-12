Вашингтон, , 03:37 — REGNUM США стали мировым лидером по количеству погибших от COVID-19. Об этом 12 апреля свидетельствуют данные мониторинга американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета, на 3:00 12 апреля по московскому времени, в США погибло от эпидемии COVID-1920 506 человек, в Италии — 19 468 человек.

Количество зафиксированных случаев болезни в США — 526 396, в Италии — 152 271. В Италии за несколько дней наблюдается некоторый спад темпов роста количества заболевших, в то время как в США динамика роста остается по-прежнему высокой.

На данный момент во всем мире, по данным монитора — 1 767 855 человек заболевших. Из них 108 503 погибли и 401 873 выздоровели.