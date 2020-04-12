Москва, , 03:13 — REGNUM Христианские церкви, использующие григорианский календарь, в этом году отмечают Пасху 12 апреля. Об этом передает ИА REGNUM.

В РФ среди христиан, празднующих Пасху по новому стилю, Римско-католическая церковь, Евангелическо-лютеранская церковь России, Армянская апостольская церковь и некоторые евангельские церкви.

В связи с эпидемией коронавируса пасхальные церемонии пройдут в ограниченных условиях: в некоторых приходах служения пройдут без прихожан и будут вещаться через интернет.

Как передавало 12 апреля ИА REGNUM, Русская православная церковь обратилась к пастве с призывом не посещать храмы во время пасхальных служб, которые будут проходить с 13 апреля по 19 апреля.

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