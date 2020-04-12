Бразилиа, , 02:46 — REGNUM В Бразилии количество инфицированных коронавирусом за прошедшие сутки возросло на 1089 человек и составило 20 727. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Сообщается, что за минувшие сутки от COVID-19 умерло 68 человек, в общей сложности количество погибших в Бразилии возросло до 1124 человека.

Как передавало 10 апреля ИА REGNUM, в Бразилии зафиксировано 19 638 случаев заражения коронавирусом и 1057 умерших.

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