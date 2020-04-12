Москва, , 02:28 — REGNUM Прогноз инфекциониста, академика РАН Виктора Малеева, по срокам окончания эпидемии коронавируса в России, подтвердил главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии им Н. Гамалеи, Виктор Зуев в интервью Nation News.

«Конечно, спад эпидемии коронавирусной инфекции ждать нужно не раньше июня» — заявил Зуев.

Как передавало 11 апреля ИА REGNUM, Малеева заявил, что при наиболее оптимистичном сценарии, эпидемия COVID-19 в РФ завершится в июне.

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