Москва, , 02:10 — REGNUM Нападающий московского «Динамо» Сильвестр Игбун сообщил, что в условиях борьбы с COVID-19 три недели не покидает свой дом. Об этом говорится на официальном сайте футбольного клуба.

Футболист пожаловался на то, что ему трудно поддерживать спортивную форму. При этом поблагодарил клуб за установку велотренажеров и видео тренировки.

«Тренировочный план хорош, и мы строго его соблюдаем. Остается верить в лучшее», — сказал Игбуна.

Один раз футболист вышел из дома, это был тот день, когда привезли велотренажер.

«Сидеть дома непросто, но нам нужно следовать всем правилам и рекомендациям», — добавил нападающий «Динамо».

Напомним, 17 марта национальный чемпионат РФ по футболу был приостановлен из-за эпидемии COVID-19. Первоначально игры сезона остановили до 10 апреля, но позднее паузу в чемпионате продлили до 31 мая.

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