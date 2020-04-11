Москва, , 22:28 — REGNUM На рынке логистических перевозок самые большие потери понесли грузовые авиаперевозки — по ряду направлений отмечается трехкратное сокращение объемов отправлений. Об этом 11 апреля ИА REGNUM завил генеральный директор логистической группы компаний AsstrA Дмитрий Лагун. По его словам, причина заключается в отмене пассажирских рейсов, так как на них перевозили довольно много грузов.

Шасси самолёта

«В связи с уменьшением потребности в перевозках сокращаются провозные возможности и у сектора морских контейнерных отправок. Это привело к тому, что в некоторых регионах недостаточно свободных контейнеров, а в других их слишком много», — отметил Лагун.

По его словам, не прекращены международные автомобильные перевозки. Однако, из-за дополнительных проверок и очередей, к которым они приводят, сроки могут быть несколько увеличены, хоть и не критично. К тому же, нехватка грузов и снижение спроса приводит к тому, что оборачиваемость автотранспорта падает.

«Неплохо обстоят дела у железнодорожных перевозок — ускоренные контейнерные поезда между Китаем и Европой курсируют по расписанию», — добавил Лагун.