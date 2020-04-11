Янаул, Башкирия, , 21:52 — REGNUM Двое мужчин пострадали при пожаре, пытаясь спасти личное имущество в деревне Кызыл-Яр Янаульского района Башкирии. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло около 16:00 по местному времени. Загорелись гараж, сарай с домашними животными, а также автомобили «Хендай Солярис» и «Шевроле Нива», трактор и комбайн.

Хозяин предпринял попытку спасти имущество и получил ожоги рук, пострадал и сосед погорельца, прибежавший на помощь и получивший ожог кисти. Мужчинам была оказана медицинская помощь в стационаре, после чего они были отпущены домой.

Для ликвидации пожара спасателям, прибывшим на место происшествия, понадобилось чуть больше часа. В результате пожара сгорел сарай, где находились 70 свиней. Все животные погибли. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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