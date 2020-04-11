Ереван, , 20:31 — REGNUM Мужчина 29-ти лет зашил себе рот перед зданием Национального собрания (парламента) в столице Армении, городе Ереване. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба МЧС страны.

Информация об инциденте поступила в ведомство около 18:00 по местному времени. Позвонивший на пульт дежурного национального центра кризисного управления сообщил о мужчине у здания парламента, которому необходима помощь медиков.

На место ЧП выехали медики, оперативная группа и психолог. У здания парламента в автомобиле Opel был обнаружен гражданин, зашивший себе часть губ. Свой поступок он обосновал семейными и социальными проблемами.

От услуг медиков мужчина отказался, ему была оказана психологическая помощь на месте, после чего его для дальнейших разбирательств доставили в отделение полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении с парапета трёхэтажного жилого дома в Ярославле любителя паркура.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле спасатели сняли с жилого дома «человека-паука»