Токио, , 19:26 — REGNUM О землетрясении магнитудой 5,1 близ Токио сообщило 11 апреля японское национальное метеорологическое управление.

Землетрясение зафиксировано на востоке острова Хонсю. Эпицентр находился на юге префектуры Ибараки, очаг — на глубине порядка 50 км.

Подземные толчки ощущались в Фукусиме, Сайтаме, Тотиги и Тибе. Угрозы цунами не объявляли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 11 апреля землетрясение магнитудой 5,2 произошло к северо-востоку от острова Титидзима (Япония).

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