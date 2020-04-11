Пермь, 11 апреля 2020, 18:54 — REGNUM Экипаж пассажирского самолёта авиакомпании S7 Airlines, летевшего из Москвы в Пермь, получил сообщение о бомбе на борту, сообщает 11 апреля «Интерфакс» со ссылкой на администрацию международного аэропорта «Пермь».
По информации агентства, экипаж самолёта, перевозившего 49 пассажиров, подал сигнал тревоги.
После посадки самолёта в Перми его обследовали сотрудники экстренных служб, однако не нашли на его борту опасных предметов.
Источник сообщения о ложном минировании устанавливается.
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