Пекин, , 17:03 — REGNUM Детёныш большой панды погиб во время игры на детской площадке в заповеднике китайской провинции Сычуань. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба китайского национального центра по защите и изучению больших панд.

Трагический инцидент произошёл 9 апреля в природном заповеднике «Волун», где расположена база «Шэньшупин» китайского центра по защите и изучению больших панд.

Сообщается, что сотрудники центра обнаружили детёныша большой панды по кличке Лулу без признаков жизни утром, около 09:00 по местному времени. Сотрудники пришли покормить малышей и увидели Лулу, запутавшуюся в верёвках на специально оборудованной детской площадке. Предполагается, что ночью панда пыталась добраться до мяча и не смогла выбраться из верёвок, а сотрудники базы не заметили животное, попавшее в беду.

В центре отметили, что глубоко опечалены произошедшей трагедией и пообещали усилить меры безопасности на площадках для панд, провести тщательное обследование всех предметов, окружающих панд и всей базы на предмет скрытых угроз безопасности. Кроме того, будут усилены ночные патрули, чтобы вовремя среагировать, если возникнет угроза жизни и здоровью животного.

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