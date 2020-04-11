Киркук, Ирак, , 17:17 — REGNUM В результате взрыва в иракской провинции Киркук погибли сотрудник правоохранительных органов, об этом 11 апреля сообщает Rudaw.

Инцидент произошел в районе Аскари, сотрудник полиции двигался в своем транспортном средстве, когда у обочины дороги сработало самодельное взрывное устройства.

Также в результате взрыва пострадали еще двое сотрудников правопорядка, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь.

Ответственность за преступление не взяла ни одна преступная группировка, однако по мнению местных властей за взрыв отвечают боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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