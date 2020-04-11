Тбилиси, , 15:42 — REGNUM В квартире многоэтажного дома в Тбилиси 11 апреля произошел пожар. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение.

По данным журналистов, происшествие произошло на окраине грузинской столицы. Квартира находится на последнем девятом этаже дома. Огонь охватил гостиную и балкон. На место прибыли три пожарные бригады. Пожарные локализовали пожар, продолжают работать до его окончательной локализации.

Сообщается, что квартира на момент возгорания была пустой. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность в электропроводке.