Бобруйск, Белоруссия, 11 апреля 2020, 14:57 — REGNUM В Бобруйске маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем, сообщило 11 апреля информационное агентство БелТА.
По данным журналистов, авария произошла на пересечении улиц Минской и Крылова. Маршрутка перевернулась на бок. Пяти пассажирам транспортного средства понадобилась медицинская помощь. Три человека, включая одного ребёнка, были доставлены в Бобруйскую центральную больницу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минске столкнулись три автомобиля. О пострадавших не сообщается.
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