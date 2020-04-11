Бобруйск, Белоруссия, , 14:57 — REGNUM В Бобруйске маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем, сообщило 11 апреля информационное агентство БелТА.

По данным журналистов, авария произошла на пересечении улиц Минской и Крылова. Маршрутка перевернулась на бок. Пяти пассажирам транспортного средства понадобилась медицинская помощь. Три человека, включая одного ребёнка, были доставлены в Бобруйскую центральную больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минске столкнулись три автомобиля. О пострадавших не сообщается.

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