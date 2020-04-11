Луганск, , 14:41 — REGNUM Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили украинский беспилотный летательный аппарат, проводивший разведку в районе села Сокольники. Об этом сообщил 11 апреля во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«Благодаря их слаженным действиям, а также профессиональному применению единой системы управления средствами РЭБ и ПВО «Альбатрос К» и автоматизированного комплекса РЭБ «Тритон М1» 10 апреля в районе населенного пункта Сокольники был обнаружен и сбит очередной беспилотный летательный аппарат боевиков 93-й бригады типа «Фантом», — рассказал он.

Осадчий обратился к ВСУ, заявив, что попытки вести разведку при помощи беспилотников не принесут никакого результата, поскольку ПВО ЛНР находится начеку. Он также отметил, что данный аппарат был последним средством воздушной разведки, находившимся в распоряжении 93-й бригады ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате налёта украинского беспилотника на посёлок Широкая Балка погибла молодая женщина 1995 года рождения, мужчина 1960 года рождения получил тяжёлые ранения.

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