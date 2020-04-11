Кострома, , 14:29 — REGNUM В Окружной больнице костромского округа №2 скончалась 59-летняя женщина, госпитализированная с подозрением на COVID-19. Об этом 11 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

По информации медиков, летальный исход наступил вследствие тяжелых заболеваний костромички — двусторонней тяжелой пневмонии, которая развилась на фоне гипертонической болезни и сахарного диабета. Женщина находилась на искусственной вентиляции легких и была интубирована.

Результаты анализов пациентки, направленные в Москву, еще не известны. Сообщается, что женщина контактировала с 25 людьми, в том числе, медиками. По предварительной информации, врачи из контактной группы не инфицированы.

Напомним, в Костромской области подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом. Три пациента излечились, один — умер. COVID-19 проник за пределы областного центра — первичные тесты жителей Нерехты, Чухломского и Красносельского районов региона показали положительный результат.