Киев, , 13:49 — REGNUM Автомобиль, принадлежащий представительству ОАЭ на Украине, попал в аварию на одной из улиц Киева, сообщил ресурс dtp.kiev.ua.

По данным журналистов, машина врезалась в отбойник.

«На место прибыла патрульная полиция. Водитель, пользуясь дипломатическим статусом, отказался что-либо комментировать и дуть в драгер (прибор для определения уровня алкоголя в крови — ИА REGNUM), вернее, даже не отказался, а просто промолчал. Сидит в авто, не участвует в оформлении», — сказано в сообщении.

По информации журналистов, за рулём находился сын атташе, у которого наблюдались признаки алкогольного опьянения. Всего в салоне транспортного средства находились четыре человека. Никто из них не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в киевский аэропорт «Борисполь» из ОАЭ прибыл самолёт, на борту которого находились 113 граждан Украины и груз, предназначенный для украинских медиков, борющихся с коронавирусом.

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