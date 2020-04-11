Киев, 11 апреля 2020, 13:49 — REGNUM Автомобиль, принадлежащий представительству ОАЭ на Украине, попал в аварию на одной из улиц Киева, сообщил ресурс dtp.kiev.ua.
По данным журналистов, машина врезалась в отбойник.
По информации журналистов, за рулём находился сын атташе, у которого наблюдались признаки алкогольного опьянения. Всего в салоне транспортного средства находились четыре человека. Никто из них не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в киевский аэропорт «Борисполь» из ОАЭ прибыл самолёт, на борту которого находились 113 граждан Украины и груз, предназначенный для украинских медиков, борющихся с коронавирусом.
Читайте также: На Украину из ОАЭ привезли гуманитарную помощь для медиков