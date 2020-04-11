Амстердам, , 13:34 — REGNUM Четыре инцидента с поджогом вышек сотовой связи противниками внедрения сетей связи пятого поколения 5G произошло в Нидерландах за последние дни, 11 апреля об этом сообщает газета De Telegraaf.

На месте одной из атак вандалы оставили надписи, призывающие отказаться от связи 5G. Ранее в Нидерландах против внедрения мобильной связи нового поколения выступал целый ряд групп. Некоторые противники связи 5G считают, что она наносит вред здоровью, другие утверждают, что эта технология может нарушить неприкосновенность частной жизни.

Напомним, в апреле не менее 20 инцидентов с поджогами или другими повреждениями вышек связи произошло в Великобритании. От действий вандалов пострадали не только вышки с оборудованием 5G, но и базовые станции стандарта 3G и 4G.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле бывший министр юстиции Великобритании Майкл Гоув назвал «опасным вздором» слухи о влиянии вышек мобильной связи стандарта 5G на распространение коронавирусной инфекции.

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