Дзержинский район, Калужская область, , 13:37 — REGNUM В деревне Корокино Дзержинского района Калужской области 10 апреля загорелся Знаменский скит. Пожар случился в неэксплуатируемом братском корпусе подворья Крестовоздвиженского монастыря, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Главного управления МЧС по региону.

Огнём уничтожено деревянное здание. 40.mchs.gov.ru

Братский корпус и храм иконы Богоматери «Знамение», при которой было открытое подворье, построены из дерева. В результате пожара здание было уничтожено. Люди не пострадали.

В настоящее время устанавливают причину возгорания и нанесённый ущерб.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области сгорел деревянный храм