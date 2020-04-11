Джакарта, , 13:11 — REGNUM Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии сообщило, что землетрясение магнитудой 2,4 произошло во время извержения вулкана Анак-Кракатау, передает информационный портал Detik.

«Прошлой ночью произошло землетрясение магнитудой 2,4», — заявил журналистам представитель агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Рахмат Трийоно в субботу, 11 апреля 2020 года.

По данным агентства, землетрясение произошло в 70 км к юго-западу от вулкана Анак-Кракатау на глубине 13 км.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно информации министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии, извержение вулкана Анак-Кракатау произошло в пятницу ночью, 10 апреля 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии произошло извержение вулкана Анак-Кракатау