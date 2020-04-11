Джакарта, , 12:40 — REGNUM Правительство Индонезии сообщило о новых случаях смерти от коронавируса в стране, передает информационный портал Detik.

«За сутки от коронавируса в стране скончался 21 человек, так что в общей сложности 327 человек погибли», — заявил официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы со вспышкой коронавируса Ахмад Юрианто в ходе пресс-конференции 11 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Индонезии подтверждено 3842 случая заражения коронавирусом.

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