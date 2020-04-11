Бобруйск, Белоруссия, , 12:44 — REGNUM В белорусском городе Бобруйск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса «Газель». Об этом 11 апреля сообщается в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Белоруссии.

Авария произошла 10 апреля на пересечении улиц Минской и Крылова. В результате столкновения автомобиля Daewoo Gentra, в котором находился один пассажир, с маршрутным микроавтобусом «Газель», в котором находились от семи до десяти пассажиров, микроавтобус опрокинулся на бок.

Водители транспортных средств смогли самостоятельно покинуть транспортные средства. Пассажир и водитель автомобиля Daewoo Gentra не пострадали. Из числа пассажиров микроавтобуса пострадали пять человек, в числе которых один ребенок. Трое пострадавших, в том числе ребенок, были доставлены врачами скорой помощи в Бобруйскую центральную больницу с травмами различной степени тяжести. Двое из пострадавших обратились в данное медицинское учреждение самостоятельно.

Читайте также: В Ростове-на-Дону маршрутка врезалась в автобусную остановку

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ростове-на-Дону маршрутное такси врезалось в автобусную остановку, пострадала женщина.