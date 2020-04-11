Уфа, 11 апреля 2020, 11:38 — REGNUM Пассажир погиб при столкновении автомобиля с лошадью в Башкирии. Об этом 11 апреля сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.
По его словам, авария произошла ночью 10 апреля на 139 км автодороги Чишмы — Аксеново — Киргиз — Мияки. Автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого находился 23-летний мужчина, сбил лошадь. После этого автомашина съехала в кювет и опрокинулась.
Отмечается, что 29-летний пассажир легкового автомобиля получил не совместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте происшествия.
Кроме этого, в этой аварии получили травмы водитель автомашины и две девушки-пассажирки. Лошадь погибла.
В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
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