Уфа, , 11:38 — REGNUM Пассажир погиб при столкновении автомобиля с лошадью в Башкирии. Об этом 11 апреля сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла ночью 10 апреля на 139 км автодороги Чишмы — Аксеново — Киргиз — Мияки. Автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого находился 23-летний мужчина, сбил лошадь. После этого автомашина съехала в кювет и опрокинулась.

Отмечается, что 29-летний пассажир легкового автомобиля получил не совместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте происшествия.

Кроме этого, в этой аварии получили травмы водитель автомашины и две девушки-пассажирки. Лошадь погибла.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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