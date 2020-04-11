Бийск, Алтайский край, 11 апреля 2020, 10:59 — REGNUM В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела, основным фигурантом которого стал действующий заместитель главы администрации города Бийска Дмитрий Маслюк. Он обвиняется в превышении своих полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
Напомним, речь идёт о печально известных домах на улице, названной в часть прославленного героя Великой Отечественной войны Александра Спекова. Чиновника будут судить за то, что заключив договор строительства по программе переселения из аварийного жилья, администрация самоустранилась от контроля за процессом возведения построек, а по завершению строительства здания с явными нарушениями всех норм были приняты на баланс города.
«Неоднократные обращения жильцов в различные органы государственной и муниципальной власти не принесли никаких результатов — граждане, большинство из которых относится к незащищенным слоям населения (пожилые люди, инвалиды, дети) на протяжении шести лет проживают в опасных для их жизни и здоровья условиях», — сказано в официальном сообщении.
Также известно, что чиновник свою вину не признал, но в целях обеспечения гражданского иска следователем наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более девяти миллионов рублей.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Москве реновация жилья стартовала всего пару лет назад, а на Алтае её «по-тихому» провернули ещё в 2012 году. У десятков людей в алтайском наукограде — Бийске — забрали их вполне крепкие дома, а вместо них предоставили «гаражные места» на улице Спекова 8, 8/1, 8/2. Именно так крошечные комнаты-клетки проходят по документам.
С этих пор люди там не живут, а существуют: дышат стекловатой, которой проложены стены из гипсокартона, воюют с тараканами, клопами и другой живностью, которая в огромных количествах облюбовала пустоты в стенах, а из опасений провалиться к соседу, боятся поставить что-то тяжёлое из мебели. на пол.
Читайте также: Реновация по-алтайски: людей заселили в гаражи из стекловаты и гипсокартона