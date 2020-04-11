Бийск, Алтайский край, , 10:59 — REGNUM В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела, основным фигурантом которого стал действующий заместитель главы администрации города Бийска Дмитрий Маслюк. Он обвиняется в превышении своих полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Так жильцы дома на ул. Спекова в Бийске демонстрируют стены из гипсокартона Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Слепая жительница дома на ул. Спекова в Бийске рассказывает, как под тяжестью ванны, установленной у соседей сверху, провалился потолок в её уборной комнате Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Напомним, речь идёт о печально известных домах на улице, названной в часть прославленного героя Великой Отечественной войны Александра Спекова. Чиновника будут судить за то, что заключив договор строительства по программе переселения из аварийного жилья, администрация самоустранилась от контроля за процессом возведения построек, а по завершению строительства здания с явными нарушениями всех норм были приняты на баланс города.

Злополучные дома на улице Спекова в Бийске Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Неоднократные обращения жильцов в различные органы государственной и муниципальной власти не принесли никаких результатов — граждане, большинство из которых относится к незащищенным слоям населения (пожилые люди, инвалиды, дети) на протяжении шести лет проживают в опасных для их жизни и здоровья условиях», — сказано в официальном сообщении.

Стены из гипсокартона в доме на улице Спекова в Бийске Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Также известно, что чиновник свою вину не признал, но в целях обеспечения гражданского иска следователем наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более девяти миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Москве реновация жилья стартовала всего пару лет назад, а на Алтае её «по-тихому» провернули ещё в 2012 году. У десятков людей в алтайском наукограде — Бийске — забрали их вполне крепкие дома, а вместо них предоставили «гаражные места» на улице Спекова 8, 8/1, 8/2. Именно так крошечные комнаты-клетки проходят по документам.

Так выглядит лестница в двухярусной квартире дома на улице Спекова в Бийске Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

С этих пор люди там не живут, а существуют: дышат стекловатой, которой проложены стены из гипсокартона, воюют с тараканами, клопами и другой живностью, которая в огромных количествах облюбовала пустоты в стенах, а из опасений провалиться к соседу, боятся поставить что-то тяжёлое из мебели. на пол.

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