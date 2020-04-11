Джакарта, , 10:30 — REGNUM Согласно информации министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии, извержение вулкана Анак-Кракатау произошло в пятницу ночью, 10 апреля 2020 года, сообщает Detik.

«В пятницу, 10 апреля 2020 года, в 21:58 по местному времени произошло извержение вулкана Анак-Кракатау, который выбросил столб пепла на высоту 200 м над вершиной», — говорится в заявлении министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии.

Известно, что второе извержение произошло в 22:35 по местному времени.

Местным жителям не разрешается приближаться к кратеру вулкана в радиусе 2 км.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее столб пепла высотой около трёх километров выбросил индонезийский вулкан Мерапи, расположенный на острове Ява.

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