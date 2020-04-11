Харьков, Украина, 11 апреля 2020, 10:28 — REGNUM В Харькове легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, сообщила 11 апреля пресс-служба Национальной полиции области.
Погибли три человека, ещё четверо пострадавших были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на подконтрольно Украине территории ЛНР два украинских силовика погибли в результате ДТП — автомобиль Toyota Land Cruiser врезался в опору линии электропередачи.
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