Харьков, Украина, , 10:28 — REGNUM В Харькове легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи, сообщила 11 апреля пресс-служба Национальной полиции области.

«Автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.

Погибли три человека, ещё четверо пострадавших были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на подконтрольно Украине территории ЛНР два украинских силовика погибли в результате ДТП — автомобиль Toyota Land Cruiser врезался в опору линии электропередачи.

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