Самара, , 10:29 — REGNUM Реальный срок получил мужчина за неоднократную езду на автомобиле в нетрезвом состоянии. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Красноярском районе стражи порядка остановили автомашину, у воителя которой были явные признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Позже выяснилось, что в 2014 году 34-летний мужчина уже был привлечен к ответственности за подобное правонарушение. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1,5 года.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Его материалы были переданы в суд.

В результате суд признал нарушителя виновным и приговорил его к лишению свободы на срок восемь месяцев и лишением права управления транспортными средствами на два года.

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