Соледар, ДНР, 11 апреля 2020, 10:22 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 34 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 504 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 11 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 50 снарядов калибра 122 мм, 15 мин калибра 120 мм, 75 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрела посёлка Сигнальное повреждены два дома, ранение получил житель населённого пункта Еленовка:
В результате обстрела посёлка Старомихайловка повреждения получила трансформаторная подстанция шахты им. Челюскинцев, обесточены несколько улиц, повреждены два дома.
В населённом пункте Ясное повреждён газопровод низкого давления.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля менее чем за час ВСУ выпустили по окраинам Донецка около 40 снарядов из гаубиц калибра 122 мм.
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