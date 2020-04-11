Соледар, ДНР, , 10:22 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 34 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 504 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 11 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 50 снарядов калибра 122 мм, 15 мин калибра 120 мм, 75 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, зенитные установки, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Васильевка, Ясиноватая, Жабичево, Спартак, Донецкий аэропорт («Вольво-центр», терминал аэропорта), Весёлое, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Старомихайловка, Еленовка, Докучаевск, Сигнальное, Ясное, Петровское, Октябрь, Коминтерново», — сказано в сообщении.

В результате обстрела посёлка Сигнальное повреждены два дома, ранение получил житель населённого пункта Еленовка:

«В результате обстрела минно-взрывную травму и осколочные ранения мягких тканей спины получил мужчина, 1970 года рождения», — рассказали в пресс-службе СЦКК.

В результате обстрела посёлка Старомихайловка повреждения получила трансформаторная подстанция шахты им. Челюскинцев, обесточены несколько улиц, повреждены два дома.

В населённом пункте Ясное повреждён газопровод низкого давления.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля менее чем за час ВСУ выпустили по окраинам Донецка около 40 снарядов из гаубиц калибра 122 мм.

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