Самара, , 09:56 — REGNUM Рост количества палов сухой травы зафиксирован в Самарской области. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-служба ведомства, за минувшие сутки на территории региона было зафиксировано 92 природных пожара, которые произошли из-за неконтролируемого пала сухой травы. Общая площадь возгорания составила свыше 2,5 га.

Отмечается, что всего в текущем году было зарегистрировано свыше 600 природных пожаров на общей площади более 26 га.

По словам спасателей, увеличение количества пожаров наблюдается из-за установления теплой погоды, усиления ветра, а также несоблюдения особого противопожарного режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области с 8 апреля был установлен особый противопожарный режим.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мордовии из-за пала травы загорелись 11 домов