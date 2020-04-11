Мелитополь, Украина, 11 апреля 2020, 09:49 — REGNUM На военном аэродроме возле Мелитополя аварийно приземлился истребитель МиГ-29 ВВС Украины с бортовым номером 47. Об этом сообщил 10 апреля telegram-канал «Ранкова Зоря».
На опубликованных снимках видно, что фюзеляж самолёта лежит на взлётно-посадочной полосе.
По предварительным данным, пилот остался жив.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее израильская компания Elbit Systems предложила Украине модернизировать истребители МиГ-29. Сумма контракта может составить $440 млн.
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