Киев, , 09:32 — REGNUM Ущерб, нанесённый пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения, составляет десятки миллионов гривен, заявила и.о. председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Екатерина Павлова, сообщило 11 апреля информационное агентство «Укринформ».

"Ущерб можем оценить с первого взгляда в десятки миллионов гривен», — рассказала она.

По оценке чиновника, по состоянию на 8 апреля огонь охватил территорию площадью 3,5 тыс. гектаров. Точную площадь пока установить трудно из-за задымления.

«Ситуация, которая сложилась на сегодня, обусловлена многими факторами, такими как изменение климата, все видели, какая была зима и вся эта сухая трава, сухостой, он очень стремительно воспламеняется…» — отметила Павлова.

Она также рассказала, что инфраструктуры для ликвидации и предотвращения пожаров в Чернобыльской зоне не существует. В данный момент существует проблема с водоснабжением пожарных, которые тушат возгорания.

Отметим, что в нескольких местах Чернобыльской зоны отчуждения и зоны безусловного отселения наблюдается несколько пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Николай Чечёткин рассказал, что тушение пожаров в Чернобыле осложняется болотистым характером местности, отсутствием противопожарных просек и резкими порывами ветра.

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