Габороне, , 09:07 — REGNUM Несколько депутатов в Ботсване были задержаны за нарушение режима самоизоляции, за что их поместили под надзор. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, в четверг, 9 апреля, всех членов парламента и президента страны Мокветси Масиси обязали соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней после того, как у работника здравоохранения, который проверял их на наличие коронавируса в парламенте, оказался заболевшим COVID-19.

Однако в правительственном заявлении говорится, что некоторые депутаты, к сожалению, были замечены за покупками в супермаркетах. В связи этим они были перемещены из своих домов в контролируемое государственное учреждение.

В заявлении не сказано, сколько именно законодателей нарушило правила.

Напомним, что в настоящее время в Ботсване выявили 13 случаев заражения коронавирусом, из которых один — с летальным исходом.

Читайте ранее в этом сюжете: Членов парламента Ботсваны поместили на карантин