Киев, 11 апреля 2020, 08:23 — REGNUM Тушение пожара в Чернобыльской зоне отчуждения осложнено рядом факторов, заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Николай Чечёткин 11 апреля в эфире телеканала «Украина».
Глава ГСЧС добавил, что многие участки данной территории представляют собой непроходимое болото, которое не может преодолеть ни человек, ни техника.
В Чернобыльской зоне также нет противопожарных просек, которые, как правило, делают в обычном лесу, отметил он.
Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар в Чернобыльской зоне начался ещё 4 апреля и окончательно не потушен до сих пор. Полиция установила личность вероятного виновника пожара. Им оказался 27-летний житель близлежащего населённого пункта.
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