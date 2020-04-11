Киев, , 08:23 — REGNUM Тушение пожара в Чернобыльской зоне отчуждения осложнено рядом факторов, заявил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Николай Чечёткин 11 апреля в эфире телеканала «Украина».

"Во-первых, это природный фактор, очень резко и очень быстро меняется и направление, и сила ветра. Это побуждает к тому, что просто идёт перекидывание пожара на другие площади», — рассказал он.

Глава ГСЧС добавил, что многие участки данной территории представляют собой непроходимое болото, которое не может преодолеть ни человек, ни техника.

В Чернобыльской зоне также нет противопожарных просек, которые, как правило, делают в обычном лесу, отметил он.

«Третье — радиационно загрязнённые участки. Мы туда своих людей не запускаем», — подытожил Чечёткин.

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар в Чернобыльской зоне начался ещё 4 апреля и окончательно не потушен до сих пор. Полиция установила личность вероятного виновника пожара. Им оказался 27-летний житель близлежащего населённого пункта.

Читайте также: В Чернобыльской зоне продолжается тушение пожара — ГСЧС Украины

А также: Установлена личность предполагаемого виновника пожара в Чернобыльской зоне