Екатеринбург, , 08:13 — REGNUM В Екатеринбурге завершился ремонт трубопровода из-за прорыва которого более 60 домов оставались без горячей воды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании.

«После окончания ремонта теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлено в полном объеме», — уточнили в пресс-службе компании.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная коммунальная авария в Екатеринбурге произошла утром 10 апреля на улице Челюскинцев. Без горячей воды остались 64 дома и три детских сада. Днём специалистам удалось установить точку прорыва трубы, после чего начались ремонтные работы.

Отметим, что во время проведения ремонтных работ вода подавалась со сниженными параметрами. Её температура составляла около 45 градусов.

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