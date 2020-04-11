Токио, , 07:38 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы у берегов Японии, сообщает геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился в 121 километре к северо-северо-востоку от японского острова Титидзима. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,1 произошло к юго-востоку от филиппинской провинции Восточный Давао. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

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