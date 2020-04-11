Екатеринбург, , 05:55 — REGNUM В Екатеринбурге временно закрыто движение трамваев по улице Челюскинцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Городской транспорт не будет ходить 11 апреля в связи с ремонтными работами по устранению коммунальной аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв трубы на углу улиц Мамина-Сибиряка и Челюскинцев произошёл утром 10 апреля. Из-за крупной коммунальной аварии более 60 многоквартирных домов остались без горячей воды.

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