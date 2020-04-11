Иркутск, , 05:16 — REGNUM Уголовное дело после бунта заключённых в иркутской исправительной колонии возбудило Следственное управление СК РФ по Иркутской области. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, бунт произошёл 9 апреля после отбоя. Один из осужденных ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области отказался подчиняться требованиям сотрудников колонии, нецензурно выражался в их адрес. Одновременно несколько осужденных нанесли себе телесные повреждения.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности исправительного учреждения). В настоящее время обстоятельства происшествия выясняют следователи СК России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время бунта заключённых в колонии произошёл пожар. Пламя охватило значительную площадь. Локализовать огонь удалось на площади в 30 тысяч квадратных метров.

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