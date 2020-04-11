Чита, , 04:02 — REGNUM За прошедшие сутки в России ликвидировали 102 лесных пожара на площади, пройденной огнём, 15,8 тысяч га. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, на 00:00 по московскому времени 11 апреля на территории РФ действовало 56 лесных пожаров на площади 6 810 га, по которым проводились работы по активному тушению.

Больше всего лесных пожаров в настоящее время в Забайкальском крае — 33 пожара на площади 5 660 га. В Хабаровском крае — 12 пожаров на площади 908 га. Общая площадь лесных пожаров в других регионах не превышает 300 га. В Амурской области четыре природных пожара, в Бурятии — три. По одному — в Краснодарском крае, Крыму, Оренбургской области и Еврейской автономной области.

Пожароопасный сезон открыт в 58 субъектах Российской Федерации (днём ранее — в 57). Режим ЧС — в отдельных районах Краснодарского и Забайкальского краёв.