Манила, , 02:59 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 к юго-востоку от Филиппин, сообщает геологическая служба США.

Сообщается, что эпицентр подземных толчков располагался в 91-м километре на юго-юго-восток от провинции Восточный Давао. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 76,92 километра. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами также не объявлялось.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля землетрясение магнитудой 5,0 произошло к юго-западу от города Синабанг в Индонезии. Угрозы цунами не объявлялась.

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