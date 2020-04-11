Москва, , 02:40 — REGNUM Два человека погибли и два пострадали в результате столкновения двух грузовиков и одного легкового автомобиля в Москве, 11 апреля сообщает пресс-служба столичного управления МЧС на своей странице в Twitter.

Происшествие произошло на 41-м километре МКАД. Спасателям пришлось извлекать одного человека, оказавшегося зажатым в автомобиле.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Ростове-на-Дону пострадала женщина-пешеход после того, как маршрутное такси врезалось в остановку.

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