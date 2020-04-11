Чанша, Китай, , 02:20 — REGNUM Два человека погибли и еще трое пропали без вести после падения в реку провинции Хунань в центральной части Китая, сообщает 10 апреля агентство Синьхуа.

Как стало известно, шестеро человек упал и реку близ моста в уезде Дункоу около 4:31 по местному времени 10 апреля. Трое упавших были найдены, из них двое — погибшими. Поиск еще троих человек продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, двадцать три человека оказались в воде после того, как сильный ветер перевернул четыре рыбацкие лодки на юге Китая.

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