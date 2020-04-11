Новосибирск, , 00:01 — REGNUM Три человека пострадали в результате пожара в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске. Об этом 10 апреля сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Возгорание произошло вечером в многоквартирном пятиэтажном доме в Ленинском районе Новосибирска на улице Котовского. Загорелась квартира на третьем этаже.

Из дома до прибытия спасателей успели эвакуироваться 60 человек, ещё 23 человека были спасены с верхних этажей дома с применением высотной техники и ещё 23 человека были выведены из дома с применением дыхательного капюшона, предназначенного для защиты от угарного газа и дыма.

На месте происшествия пожарными были обнаружены два человека без признаков жизни, ещё одна женщина выпрыгнула из окна, спасаясь от огня, до прибытия спасателей. все пострадавшие были госпитализированы в городскую больницу.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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