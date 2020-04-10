Ангарск, Иркутская область, , 22:39 — REGNUM Силовики взяли под контроль ситуацию в ангарской исправительной колонии №15. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Напомним, что накануне, 9 апреля, в исправительной колонии №15 в Ангарске (Иркутская область) вспыхнул бунт. Сперва неповиновение сотрудникам ФСИН оказал один из заключенных. Затем его поддержали другие заключенные, пострадал один сотрудник ФСИН.

Сегодня бунт расширился — к колонии были стянуты дополнительные силы правопорядка. В ходе бунта были подожжены некоторые строения на территории колонии.

По заверению ФСИН, к вечеру 10 апреля ситуация в ИК №15 была взята под контроль.