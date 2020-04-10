Ангарск, Иркутская область, , 19:37 — REGNUM Стали известны некоторые подробности бунта и пожара, произошедших в ангарской исправительной колонии №15. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщают иркутские СМИ со ссылкой на экстренные службы региона.

9 апреля в исправительной колонии №15 ГУФСИН РФ по Иркутской области во время отбоя один из осужденных не подчинился требованиям сотрудников. Он нецензурно выражался в их адрес. В ходе возникшего конфликта один из сотрудников ГУФСИН пострадал.

В конфликт были вовлечены несколько заключенных, которые затем нанесли себе телесные повреждения. Было возбуждено уголовное дело.

Однако сегодня инцидент перерос в открытый бунт заключенных. По неподтвержденным данным, на территории колонии произошло выступление нескольких сотен заключенных. Затем начался пожар. Огнем охвачен швейный цех, склад газовых баллонов.

На место направлены пожарные команды и дополнительные силы правопорядка.