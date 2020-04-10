Джакарта, , 19:34 — REGNUM Пепловый столб высотой около трёх километров выбросил индонезийский вулкан Мерапи, расположенный на острове Ява. Об этом 10 апреля сообщает агентство ANTARA со ссылкой на центр вулканологии и снижения геологических рисков.

Выброс пепла был зафиксирован вулканологами около 09:00 по местному времени (04:00 мск), продолжительность выброса составила 103 секунды. На Мерапи был сохранён второй уровень тревоги, он означает запрет на приближение к вулкану ближе зоны радиусом три километра и запрет восхождения на гору, если это не связано с научными исследованиями.

Мерапи является самым активным действующим вулканом на территории Индонезии. Крупные извержения вулкана наблюдаются раз в семь лет, мелкие вулканологи фиксируют до двух раз в год.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выбросе вулканом Мерапи столба пепла высотой около пяти километров.

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