Ангарск, Иркутская область, , 19:06 — REGNUM В исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области произошел бунт заключенных, а также пожар. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.

В иркутском управлении СК подтвердили, что в колонии произошел бунт заключенных. В колонию направлены дополнительные силы правопорядка.

Также на территории колонии произошел пожар. Судя по кадрам в социальных сетях, которые сделали очевидцы, пожар довольно сильный.