Боровск, Калужская область, , 20:10 — REGNUM В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Боровского района, который подозревается в похищении женщины, а также изнасиловании, соединенном с угрозой убийством. Об этом 10 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, 30 марта подозреваемый под надуманным предлогом привёл потерпевшую к себе в дом, где более недели удерживал её. Мужчина насиловал похищенную женщину, избивал и угрожал убийством. 7 апреля потерпевшей удалось сбежать от насильника и обратиться с заявлением к правоохранителям.

В настоящее время подозреваемый задержан. Судом по ходатайству следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, в 2013 году задержанный уже был судим за совершение изнасилования при аналогичных обстоятельствах и отбывал наказание в исправительном учреждении, откуда вышел два года назад. Расследование продолжается. Мужчине грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

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